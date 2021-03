Die Stadt Öhringen (Hohenlohekreis) hat jetzt am Hauptbahnhof einen neuen Standort für ihr Car-Sharing eingerichtet. Seit zwei Jahren hält die Stadt drei Fahrzeuge für Car-Sharing bereit, um den Klimaschutz zu verbessern und mehr Platz auf den Straßen zu schaffen. Weitere Standorte sind am Hafenmarkt in der Innenstadt und auf dem Kundenparkplatz des BAG Raiffeisenmarktes. Im Sommer soll es einen vierten Standort beim Wohnmobilpark geben, damit Camper leichter in die Innenstadt kommen.