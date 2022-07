Neuer Recyclinghof in Kirchhausen eröffnet

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) hat am Donnerstag den neuen Recyclinghof in Kirchhausen eröffnet. Er ersetzt den bisherigen Recyclinghof in Biberach, der seit 5. Juli geschlossen ist. Die Entscheidung, den Recyclinghof für die Stadtteile Kirchhausen und Biberach zu verlagern, hat der Gemeinderat bereits im Jahr 2017 getroffen. Bei der Eröffnung sagte Mergel, ihm sei bewusst, dass die Verlagerung des Recyclinghofs nicht nur Befürworter gehabt habe, dennoch könnten beide Stadtteile mit den Vorzügen des neuen Standorts zufrieden sein. In den Bau und die Einrichtung des neuen Recyclinghofes wurden von den Entsorgungsbetrieben und der Stadt Heilbronn rund 600.000 Euro investiert.