Neuer Rasen für das Heilbronner Frankenstadion

Der alte Rasen war ziemlich durch und muss weg. Seit Montag läuft die Sanierung. Bereits nächsten Sommer könnte im Heilbronner Frankenstadion für die Fußball-EM trainiert werden.

Das Grünflächenamt der Stadt Heilbronn hat damit begonnen, den in die Jahre gekommenen Rasen im Frankenstadion abzufräsen. Auch der darunter liegende Boden muss saniert werden. Bis zu 25 Zentimeter Erde sollen abgetragen und teilweise mit Bodenhilfsstoffen angereichert werden. Der aufbereitete Boden kommt dann wieder im Frankenstadion zum Einsatz. Außerdem soll eine spezielle Technik eingebaut werden, um Wasser zu sparen. Die Planer vom Grünflächenamt der Stadt Heilbronn haben eine besondere Schicht im Boden vorgesehen, die Nährstoffe und Wasser besser speichern kann, um den Wasserverbrauch zu reduzieren.

Rasen voraussichtlich ab Frühjahr 2024 bespielbar

Im nächsten Schritt soll dann Anfang September der neue Rasen gesät werden. Wann die neue Grünfläche bespielbar wird, hänge von der Witterung ab. Die Stadt ist aber zuversichtlich, dass der neue Rasen ab dem Frühjahr zur Verfügung steht und der Spielbetrieb sukzessive aufgenommen werden kann. So lange müssen die betroffenen Vereine für Spiele und Training auf Nebenanlagen ausweichen.

Heilbronn könnte Trainingslager für EM 2024 werden

Mit ein Grund für die längst überfällige Sanierung ist die Bewerbung bei der UEFA als Trainingslager während der Europameisterschaft im kommenden Jahr. Im Dezember, nach der Auslosung zur EM, entscheidet sich, ob eine der Gastmannschaften während des Turniers in Heilbronn einkehren und auf dem neuen Rasen trainieren will. Mehrere interessierte Nationalverbände waren bereits in Heilbronn und haben sich einen Eindruck von Trainingsgelände und Infrastruktur verschafft. Altin Zhegrova vom Schul-, Kultur- und Sportamt glaubt, dass die Chancen für Heilbronn mit dem Frankenstadion eine Trainingsstätte für die Heim-EM zu stellen etwa fifty-fifty stehen.