Neuer Kader der RED DEVILS

Die Bundesliga-Ringer der RED DEVILS Heilbronn haben am Wochenende ihren Kader für die neue Saison vorgestellt. Wieder am Start ist Eigengewächs Eduard Popp. Dennoch mussten die roten Teufel elf Abgänge verkraften, darunter Aushängeschild Frank Stäbler. Dafür gehen zehn Neuzugänge auf die Matte, sagt Trainer Adam Juretzko. Die Mannschaft sei wesentlich jünger als in der zurückliegenden Saison. Juretzko hofft, dass sie "das Minimalziel Play-offs erreichen werden". Der erste Kampf für die RED DEVILS ist am 24. September auswärts in Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen).