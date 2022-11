Heilbronner Bürgerwein zum elften Mal abgefüllt

per Mail teilen

In der Heilbronner Weinvilla ist der neue Jahrgang des Heilbronner Bürgerweines vorgestellt worden. Zum elften Mal wurde die Rotweincuvée aus Lemberger und Samtrot abgefüllt.

Der Heilbronner Bürgerwein, eine Rotweincuvée aus Lemberg und Samtrot, wurde zum elften Mal abgefüllt und in der Heilbronner Weinvilla am Mittwoch vorgestellt. Ab Dezember gehen die 1.500 Flaschen in den Verkauf. 3.000 Euro vom Erlös bekommt die Heilbronner Bürgerstiftung.

Die Bürgerstiftung spendet den Betrag an den Verkehrsverein, der damit den beliebten Weinpanoramaweg am Heilbronner Wartberg erhält und ausbaut. Der Weinpanoramaweg unterhalb des Wartberges sei bei Heilbronnerinnen und Heilbronnern sehr beliebt, so Steffen Schoch. Von dort aus habe man einen wunderschönen Blick auf die Stadt.

Der neue Bürgerwein (Jahrgang 2020) wird ab Dezember erhältlich sein. SWR

Bei dem Bürgerwein-Projekt kooperieren seit 2010 die Heilbronner Bürgerstiftung, der Heilbronner Verkehrsverein, die Genossenschaftskellerei Heilbronn und das Heilbronner Weingut G.A. Heinrich.

Der neu abgefüllte Bürgerwein des Jahrgangs 2020 kommt voraussichtlich ab Mitte Dezember in den Verkauf. Die normale Flasche kostet 13,90 Euro, die Magnumflasche 32,90 Euro. Der Bürgerwein wird auch in der Tourist-Information in der Kaiserstraße verkauft.