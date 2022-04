Eishockey: Neuer Geschäftsführer der Falken vorgestellt

per Mail teilen

Die Heilbronner Falken haben ihren neuen Geschäftsführer vorgestellt. Ab Mai wird Marco Merz die Leitung der Heilbronner Eishockey-Profis übernehmen. Als langjähriger Fan freue er sich auf die neue Aufgabe in Heilbronn, sagte der 28-Jährige dem SWR. Er wolle jetzt erreichen, dass die Organisation Fans und Sponsoren besser kennenlernen, um dann an die zuletzt sehr erfolgreiche Saison anzuknüpfen. Die Heilbronner Falken haben in der aktuellen Saison eines ihrer besten Ergebnisse erreicht, sie sind erst im Halbfinale gescheitert. Marco Merz folgt auf den Interimsgeschäftsführer Timo Ruf.