Heilbronner Einzelhandel im Umbruch: Neuausrichtung gefordert

In Heilbronn haben bereits mehrere alteingesessene Geschäfte zugemacht, im Sommer schließt das Modehaus Palm. Trotzdem gibt es wohl noch Hoffnung für den Heilbronner Einzelhandel.

Der Heilbronner Einzelhandel ist aktuell im Umbruch: Mehrere Geschäfte haben im vergangenen Jahr geschlossen, die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat einen Insolvenzantrag gestellt und das Modehaus Palm will im Sommer schließen. Dazu kommt, dass das Heilbronner Weindorf in diesem Jahr um einen Tag - auf nun zehn Tage - gekürzt wird. Dennoch glaubt der designierte Vorstandschef der Heilbronner Stadtinitiative, Sven Hofmann, dass die Innenstadt großes Potenzial hat.

Natürlich muss man (...) sich auch weiterentwickeln, vor allen Dingen mit Digitalisierung und ähnlichen Aspekten. Da ist Heilbronn sicherlich auf einem guten Weg.

Neuanfang durch Unterstützung lokaler Geschäfte

Um den Heilbronner Einzelhandel in Schwung zu bringen, müssten unter anderem junge Unternehmen gefördert und die Mietpreise angepasst werden, so Sven Hofmann. Ganz wichtig sei ihm auch der Kontakt mit der Kundschaft: "Dass man vielleicht den Austausch zwischen den Bürgern in Heilbronn und im Umland wieder in eine Richtung lenkt, dass der Handel mit seinen Kunden wieder eine andere Verbindung aufbauen kann."

Gründerwettbewerb für die Innenstadt

Zudem hat die Stadt Heilbronn im Februar einen Gründerwettbewerb für die Innenstadt gestartet. Damit sollen Interessierte gewonnen werden, die vielleicht schon eine Geschäftsidee im Hinterkopf, aber noch nicht den konkreten Schritt zur Gründung gewagt haben. Für den Gewinner oder die Gewinnerin des Wettbewerbs gibt es finanzielle Hilfe durch Mietkostenzuschüsse.