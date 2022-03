Bürgermeister Nicklas bringt Spenden nach Polen

Mit Spenden im Gepäck ist in der Nacht Bürgermeister Karl Michael Nicklas (parteilos) aus Neuenstein (Hohenlohekreis) mit Helfern nach Polen gestartet. Mit einer kurzfristig umgesetzten Hilfsaktion wollen sie geflüchtete Ukrainer in der polnischen Partnerstadt Reńska Wieś unterstützen. Feldbetten, Decken und Basisartikel wie Duschgel oder Zahnbürsten seien für die Geflüchteten an Bord, so Nicklas. Für Kinder seien kurzfristig auch Stofftiere gesammelt worden. Am Sonntag waren in Reńska Wieś bereits etwa zehn Geflüchtete angekommen.