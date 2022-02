Unfall mit hohem Sachschaden nach Schneeregen

Am frühen Freitagmorgen sind bei einem Unfall auf der A81 bei Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) Schäden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Die Polizei teilte mit, dass ein Autofahrer aufgrund eines kurzen, aber heftigen Schneeschauers gegen 2 Uhr morgens die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen prallte zunächst gegen die rechte Schutzplanke, schleuderte dann über die Fahrbahn und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Die fünf Insassen im Fahrzeug blieben unverletzt. Das schwerbeschädigte Auto wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn in Richtung Würzburg musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.