Tote Kinder bei Wohnungsbrand in Neuenstadt beschäftigen Rettungskräfte

Der Brand am Sonntagmorgen in Neuenstadt am Kocher, bei dem zwei Kinder zu Tode gekommen sind, belastet und beschäftigt auch die Rettungskräfte. Sie haben Strukturen, um mit Erlebnissen umzugehen.

Im Einsatz in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) waren Feuerwehrleute der Feuerwehren Neuenstadt am Kocher, Neckarsulm und Heilbronn. Unter ihnen sind auch die Retter, die in dem brennenden Haus nach Menschen gesucht haben. Zwei Kinder konnten nur noch tot geborgen werden.

Bei ihnen handelt es sich höchstwahrscheinlich um die vierjährigen Zwillinge der fünfköpfigen Familie, die in der jetzt ausgebrannten Wohnung gelebt haben. Die abschließende Identifikation der Toten laufe noch, teilt die Polizei am Dienstag auf SWR-Anfrage mit. Die Brandursache war am Dienstagnachmittag noch nicht bekannt.

Belastende Arbeit für Rettungskräfte

Immer wieder erleben Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte dramatische Situationen. Zwar können sie sich häufiger mental auf so einen Einsatz vorbereiten, trotzdem ist die psychische Belastung groß, erklärt Hartmut Schaffroth, Gesamtfeuerwehrkommandant in Neuenstadt am Kocher. Deshalb werde nach solchen Einsätzen über das Erlebte gesprochen.

"Wir haben uns gleich nach dem Einsatz im Feuerwehrhaus getroffen, haben zusammen gesprochen - über die Erlebnisse, wie es ihnen geht."

Nach dem Einsatz am Sonntag und den Gesprächen im Anschluss sei jedoch auch deutlich geworden, dass noch mehr Beratungsbedarf bestehe, so Schaffroth. Am Montag wurde eine Notfallseelsorgerin der Feuerwehr in Neuenstadt dazugeholt.

"Und mit ihr hatten wir dann einen Termin und im Nachhinein hat man schon gemerkt, es war schon Bedarf da."

Der Unterschied zu anderen Einsätzen mit tödlichen Verläufen war am Sonntag, dass viele Feuerwehrleute selbst junge Kinder haben und die betroffene Familie zumindest über Sichtkontakt kannten. Das belastet auch die Kameradinnen und Kameraden nochmal mehr als sonst, erklärt Schaffroth.

Notfallseelsorge hat in Neuenstadt geholfen

Am Sonntag waren in Neuenstadt auch zwei ehrenamtliche Helfer der ökumenischen Notfallseelsorge im Stadt- und Landkreis Heilbronn. Sie haben sich vor Ort um Betroffene gekümmert. Die Notfallseelsorger werden meist vom Rettungsdienst oder der Polizei informiert. Dann sind sie häufig innerhalb einer Viertelstunde da und können unmittelbar helfen, das Erlebte besser zu verarbeiten.

Einsätze bei Bränden und anderen schwierigen Ereignissen

Notfallseelsorger betreuuen zeitnah akut seelisch belastete und trauernde Menschen. Das kann nach einem Brand mit Todesopfern sein, aber auch nach dem Verlust der Existenzgrundlage, schweren Unfällen oder Suiziden. Die Helfer unterliegen der Schweigepflicht und können so einen geschützten Kontakt bieten.

"Es ist nicht unser Trauerfall, aber wir müssen ihn auf emotionaler Ebene annehmen können, sonst bleiben wir in einer Theorie stecken."

Ausbildung zum Notfallseelsorger

Die Notfallseelsorger der ökumenischen Notfallseelsorge im Stadt- und Landkreis Heilbronn arbeiten ehrenamtlich. Sie durchlaufen eine dreiteilige Grundausbildung. Weiterbildungen sind möglich. Um diese Hilfe anbieten zu können, müsse man aber der Typ dafür sein, so Wriedt.

"Wir haben das Instrument des kollegialen Austausches, wir können jederzeit Supervisionsangebote nutzen. Und als Angehörige der Notfallseelsorge, die eine kirchliche Organisation ist, da ist unser Glaube, das Gebet oder das Gespräch mit einem Kollegen eine wertvolle Hilfe, das Belastende aufzuarbeiten."

Außergewöhnlich viele Einsätze in diesem Jahr

Im laufenden Jahr hatte die Notfallseelsorge bereits deutlich mehr Einsätze als im Vorjahr, so Wriedt. Es sind bereits über 200 Einsätze von Notfallseelsorgern und 180 Alarmierungen im Stadt- und Landkreis Heilbronn. Immer wieder sind auch mehrere Seelsorger vor Ort, wie auch am Sonntag in Neuenstadt. Das Team besteht aus 20 Ehrenamtlichen. Und es könnten auch mehr sein, sagt Wriedt. Die vielen Einsätze in diesem Jahr gingen teilweise an die Substanz.