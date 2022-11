Carolin Häußer aus Winnenden neue Württemberger Weinkönigin

Württemberg hat eine neue Weinkönigin: Carolin Häußer aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat bei einer Gala in Pfedelbach (Hohenlohekreis) das Rennen gemacht.

Die 27 Jahre alte Carolin Häußer setzte sich gegen ihre vier Mitkonkurrentinnen durch. Eine 30-köpfige Jury hatte die Entscheidung getroffen. Neue Weinprinzessinnen sind Lisa-Marie Blatt aus Brackenheim-Hausen (Kreis Heilbronn) und Birthe Meseke aus Stuttgart-Uhlbach.

"Ich freue mich riesig auf das Amt der Weinkönigin."

Neue Württemberger Weinkönigin kommt aus Rems-Murr-Kreis

Die neue Württemberger Weinkönigin Carolin Häußer stammt aus einer Weingärtnerfamilie in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) im Remstal. In Heilbronn studierte sie Internationales Weinmanagement an der Hochschule Heilbronn. Hauptberuflich kümmert sich die 27-Jährige aktuell um das Marketing im Familienweingut. Sie wohnt in Aspach.

Die Krönung der Weinhoheiten (von rechts): Birthe Meseke, Carolin Häußer, Lisa-Marie Blatt. SWR

"Württemberg hat so viele junge innovative talentierte Winzer, die gerade durch die Decke gehen."

Für die bisherige Weinkönigin Tamara Elbl ging eine Rekord-Amtszeit zu Ende. Elbl, die aus Pfedelbach-Untersteinbach stammt, war wegen der Corona-Pandemie drei Jahre lang im Amt. Die letzte Weinköniginnenwahl hatte 2019 stattgefunden.