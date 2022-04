Knapp 50 neue Wohnungen ohne Flächenverbrauch

In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) sind 49 neue Wohnungen entstanden und das ohne Flächenverbrauch, teilte die Stadt am Dienstag mit. Auf dem Reinhardshof wurden in einer ehemaligen Kaserne 22 Wohnungen eingerichtet, auf dem Areal des ehemaligen Mainkaufhauses 27. Zunächst sollte das ehemalige Kaufhaus abgerissen werden, aber die dichte umliegende Bebauung ließ das kaum zu, so die Stadt. Inzwischen sind alle 49 Wohnungen verkauft und die ersten auch bereits bezogen. Für die von der Stadt Wertheim vermieteten Wohnungen sind Mietpreise zwischen acht und neun Euro pro Quadratmeter fällig.