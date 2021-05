per Mail teilen

Im neuen Landtag von Baden-Württemberg gibt es aus Sicht der Region Heilbronn-Franken eine ganze Reihe Neuerungen. Feste Größen sind abgetreten, neue Abgeordnete sind dazu gekommen.

In Stuttgart ist am Dienstag der Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen gekommen. Im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode hat sich bei der Vertretung der Region durch die Wahl am 14. März viel getan. Von den 17 Abgeordneten sind sechs das erste Mal dabei. Von den Grünen Erwin Köhler (Wahlkreis Eppingen), Armin Waldbüßer (Wahlkreis Neckarsulm) und Catherine Kern (Wahlkreis Hohenlohe). Von der CDU Michael Preusch (Wahlkreis Eppingen), von der FDP Georg Heitlinger (Eppingen) und der SPD-Mann Klaus Ranger (Wahlkreis Neckarsulm).

Gall und Gurr-Hirsch ausgeschieden

Feste Größen, wie die Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) und Ex-Innenminister Reinhold Gall (SPD) waren dagegen nicht mehr angetreten. Ex-CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart aus Tauberbischofsheim wird stellvertretender Landtagspräsident. Er hatte sein Direktmandat nur sehr knapp geholt. Eigentlich war er als Justizminister gehandelt worden, doch das Amt ging nach CDU-internen Widerständen an Marion Gentges (Wahlkreis Lahr).

dpa Bildfunk Marijan Murat/dpa & Inga Kjer/dpa; Montage SWR

Frauen weiterhin unterrepräsentiert

Der neue Landtag hat insgesamt 154 Abgeordnete, wobei die Frauen mit 45 immer noch in der Minderheit sind. Auch in Heilbronn-Franken sind die Frauen unter den Abgeordneten deutlich unterrepräsentiert. Von den Grünen gewann Susanne Bay in Heilbronn das Direktmandat deutlich vor CDU-Innenminister Thomas Strobl. Neben Bay und Kern holte auch Jutta Niemann (Wahlkreis Schwäbisch Hall) von den Grünen ein Direktmandat. Bei der AfD ist Carola Wolle (Wahlkreis Neckarsulm) die einzige Frau aus der Region. Bei der CDU ist es Isabell Huber (Wahlkreis Neckarsulm). Die Wüstenroterin wird neue CDU-Generalsekretärin. Ansonsten vertreten die Region noch Nico Weinmann (Heilbronn) und Stephen Brauer (Schwäbisch Hall) von der FDP, Arnulf von Eyb (Wahlkreis Hohenlohe) von der CDU sowie Anton Baron (Wahlkreis Hohenlohe) und Rainer Podeswa (Wahlkreis Eppingen) von der AfD.