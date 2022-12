Weitere Lokführer-Streiks drohen zwischen den Jahren

Der Streit geht weiter - und damit auch die Streiks. Das Ultimatum der GDL, bis Freitagmittag an den Verhandlungsstisch zurückzukehren, ist verstrichen. Nun drohen neue Streiks.

Die Lokführergewerkschaft GDL hat neue Streiks angedroht, sollte das Verkehrsunternehmen SWEG nicht bis Freitagmittag mit der GDL in Verhandlungen treten. Dies ist nicht geschehen. Nun sind auch Pendler, die auf der Frankenbahn unterwegs sind, wieder von den neuen Streiks betroffen und könnten wieder vergeblich am Bahnsteig auf ihren Zug warten. Laut GDL könnten die zwischen den Jahren drohen.

"Frist verstrichen, Chance wieder nicht genutzt - das ist unverantwortlich. [...] Man fügt dem ÖPNV in der gesamten Region erneut - gerade zu Weihnachten und dem bevorstehenden Jahreswechsel - massiven Schaden zu."

Keine Streiks über Weihnachten

Die GDL hält an ihren Forderungen fest, heißt es, werde aber über Weihnachten nicht zu Streiks aufrufen. Sollte die SWEG indes an ihrer Verweigerungshaltung festhalten und auch weiterhin nicht verhandlungsbereit sein, stehen Ende Dezember 2022 erneut Arbeitskämpfe im Raum. "Denkbar ist ein prächtiges Feuerwerk zwischen den Jahren", so Weselsky. Vielleicht bringe das den Arbeitgeber zur Besinnung. Und so hielt die Vorweihnachtsruhe nur kurz, denn die Streikpause dauerte eben nur bis Freitagmittag 12 Uhr.

Verkehrschaos wegen Intervall-Streiks

In den vergangenen Wochen hatte die GDL immer wieder zu sogenannten Intervall-Streiks aufgerufen. Diese kündigt die Gewerkschaft für gewöhnlich nur wenige Minuten, bevor sie beginnen, an. Die Bahnen stehen dann einige Stunden verstreut im Schienennetz.

Forderung nach einheitlichem Tarifvertrag

Die Tarifverträge der Tochtergesellschaft SBS sollen auch für die Mitarbeitenden der SWEG gelten, so die Forderung der Gewerkschaft. Bedeutet: einen einheitlichen Tarifvertrag für den gesamten SWEG-Konzern, mehr Lohn und eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000 Euro.