Neue Straßenmeisterei Tauberbischofsheim ist fertig

Die neue Straßenmeisterei bei Tauberbischofsheim ist fertig. Das als besonders klimaschonend bezeichnete Gebäude soll Ende Juni eingeweiht werden.

Der Bau der neuen Straßenmeisterei bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist abgeschlossen. Elf Millionen Euro hat der Bund für den Neubau am Standort Distelhausen (ebenfalls Main-Tauber-Kreis) in unmittelbarer Nähe zur B290 und B27 investiert. Sie soll am 25. Juni 2023 eröffnet werden.

Neubau soll besonders klimaschonend sein

340 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind das künftige Revier der neuen Straßenmeisterei. Neben einer Fahrzeughalle mit Werkstatt und einem Verwaltungsgebäude wurden auch eine Salzhalle mit Platz für 1.200 Tonnen Salz und eine Soleanlage neu gebaut.

Der Neubau sei zudem besonders klimafreundlich, teilt das Verkehrsministerium Baden-Württemberg mit. So werde Regenwasser aufgefangen und zusammen mit dem Salz zur Mischung der Sole verwendet.

Die neue Soleanlage der Straßenmeisterei in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist voll automatisiert und stellt die erforderliche Konzentration für den Winterdienst sachgerecht her. Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Christoph Obel

Zudem schütze das begrünte Dach vor Hitze sowie Kälte und spare Energiekosten, heißt es. Auch eine Photovoltaikanlage ist geplant. Am Eröffnungstag Ende Juni soll es für die Bürgerinnen und Bürger einen Tag der offenen Tür geben.