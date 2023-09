Das Theater Heilbronn startet am Samstagabend in die neue Spielzeit. Die Inszenierungen greifen aktuelle, in der Gesellschaft diskutierte Themen wie Ausgrenzung und Armut auf.

Am Samstag beginnt die neue Spielzeit des Heilbronner Theaters. Auf dem Programm stehen annähernd 30 neue Inszenierungen, die sich auch um aktuelle gesellschaftliche Themen drehen, über die diskutiert wird. Eröffnet wird die Spielzeit mit "Woyzeck" von Georg Büchner, inszeniert vom Intendanten des Theaters Heilbronn, Axel Vornam. "Man kann eine spannende Geschichte erwarten, eine tragisch endende Liebesgeschichte", sagt Vornam im SWR-Interview mit Blick auf das Stück über Armut, Ausbeutung und Femizid. Die Themen seien bedrückend aktuell.

Zuschauerzahlen steigen nach Corona wieder

Das Theater hofft auf weiter steigende Zuschauerzahlen nach dem Aufwärtstrend in der vergangenen Saison. Waren es in der Saison 2021/22 coronabedingt rund 67.000 Besucher, verzeichnete die Heilbronner Spielstätte in der letzten Saison rund 134.000 Zuschauer und mittlerweile eine Auslastung von 73 Prozent. Deshalb geht Intendant Vornam "optimistisch und mit viel Freude" in die neue Spielzeit.

Mit eigener Ausbildung gegen den Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel hat inzwischen auch das Theater erreicht, einen Ort, an dem viele Berufe aufeinandertreffen und Hand in Hand arbeiten. Gerade in technischen Bereichen sei es schwieriger geworden, Mitarbeitende zu finden. Vornam führt dies auf die Konkurrenz in der "freien Wirtschaft" zurück, "da werden ganz andere Gehälter gezahlt." Dadurch, dass das Theater selbst ausbilde und weiter qualifiziere - egal ob Schreiner, Schlosser, Maler - halte sich das Problem in Grenzen.

Vielfältiges Programm für die kommende Spielzeit geplant

Nach dem Spielzeit-Auftakt am Samstag ist am 28. September die erste Premiere im Komödienhaus zu sehen. "Mama isch die Beschte" von Curth Flatow und Horst Pillau kommt als Gastspiel ins Komödienhaus. Auf der Großen Bühne hat am 30. September "Prima facie" von Suzie Miller Premiere. "Eine unglaubliche spannende, bewegende und zum Teil auch bedrückende Geschichte, die Fragen an unser Rechtssystem aufwirft", so Vornam. Nach der Erstaufführung in Berlin zeigt das Theater Heilbronn das brisante Stück als zweites Theater in Deutschland.

Das Junge Theater startet mit einer Uraufführung in die neue Saison: "Nach vorn, nach Süden" gibt es ab dem 7. Oktober in der BOXX für Jugendliche. In der neuen Spielzeit gehe es "Schlag auf Schlag", meint Intendant Axel Vornam.