Stadtentwicklung Heilbronn: Potenzial zur Schwarmstadt?

Eine neue Studie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn untersucht das Schwarmstadtpotenzial von Heilbronn: die Attraktivität der Stadt besonders für junge Menschen.

Eine neue Studie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zur Heilbronner Stadtentwicklung hat inbesondere das Schwarmstadtpotenzial von Heilbronn untersucht. Als Schwarmstadt gelten Städte, die vor allem auf junge Menschen attraktiv wirken, so dass diese sich niederlassen und bleiben. Die Zufriedenheit der Online-Befragten zu Heilbronn hat sich in den vergangenen fünf Jahren leicht verbessert - auf eine drei in der Schulnoten-Skala.

Die Befragten sehen viel Potenzial für Veränderungen: vor allem in einer zukunftsfähigen Verkehrsstruktur, einem Innenstadtmix aus Boutiquen, Cafés, Kneipen und Restaurants, einer wirklich digitalen Stadt und besserer Kinderbetreuung. Minuspunkte gab es für die wenig einladende Atmosphäre der Fußgängerzone und für fehlenden bezahlbaren Wohnraum.

Wünsche sind vielfältig

Die wichtigsten drei Anliegen der Befragten waren ein flächendeckendes WLAN in der Stadt - für fast 70 Prozent der Befragten sehr wichtig oder wichtig. Für mehr Weinerlebnisangebote und eine Markthalle haben sich rund 60 Prozent ausgesprochen. Für die meisten fehlen in Heilbronn Restaurants und Cafés, viele wünschen sich ein breiteres Kulturangebot und vielfältigere Einkaufsmöglichkeiten.

Dritte Studie in Folge

Da dies die dritte Studie zur Heilbronner Stadtentwicklung ist, ist sie mit einer Langzeitbetrachtung vergleichbar. Die Online-Befragungen haben in den Jahren 2017, 2020 und 2022 stattgefunden.