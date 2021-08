per Mail teilen

Im Atomkraftwerk in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) sind bei den jährlichen Sicherheitsprüfungen 17 neue Risse in Heizrohren festgestellt worden. Laut Aussage des Umweltministeriums Baden-Württemberg besteht aber kein Grund zur Sorge. Die Risse seien deutlich kürzer und weniger tief als 2018 und 2019, außerdem seien es weniger. Dennoch werfen Atomkraftgegner dem Ministerium ein Komplettversagen der Atomaufsicht vor. Sie fordern den sofortigen Stopp in Neckarwestheim. Dazu wurde von mehreren Initiativen ein Gutachten erstellt, wonach Rohrbrüche drohen könnten, und ein Eilantrag beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg eingereicht. Laut Umweltministerium hat aber nie Gefahr bestanden. Lecks seien ebenso keine aufgetreten.