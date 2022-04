Neue Hoffnung für die Zabergäu-Bahn

Das Bundesministerium für Verkehr hat am Montag detaillierte Pläne für den Ausbau der Bahnstrecken rund um Mannheim vorgestellt. Die Mitglieder des Regionalforums fordern aber weitere Varianten für den Zugverkehr der Zukunft. Die Vertreter der Bahn seien selbst überrascht gewesen, wie ausführlich die Planungen des Bundes für den Raum rund um Mannheim seien. In jedem Fall wird es mehr Zugverkehr geben - und zwar vier bis fünf Züge pro Stunde und Richtung zusätzlich. Insofern wird der Verkehrsknoten Mannheim aufgewertet. Die Frage bleibt, wie der Verkehr verträglich für Mensch und Umwelt abgewickelt werden kann. Bahn und Bund sind allerdings nicht abgeneigt, weitere Varianten zu planen. sagten die Vertreter des Regionalforums. Das Regionalforum besteht unter anderem aus Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Landräten . Die jetzt vorgestellte 1. Knotenstudie ist ein Neustart der Diskussion um den künftigen Schienenverkehr in der Region zwischen Worms, Mannheim und Graben-Neudorf im Süden. mehr...