Heilbronn: Neue Feuerwache bei Audi in den Böllinger Höfen

Der Autobauer Audi hat seinen Brandschutz an die Produktion von Elektroautos angepasst und eine neue Feuerwache im Audi-Werk in den Böllinger Höfen in Heilbronn eröffnet.

Klein und fein. So sieht die neue Audi-Feuerwache am Produktionsstandort Heilbronn aus. Sie wird permanent mit fünf Einsatzkräften rund um die Uhr besetzt sein. Die Feuerwache sei ein wichtiger Bestandteil, nicht nur um den Standort für Audi zu sichern, sondern die ganzen Böllinger Höfe, wo ja mehrere Industrieunternehmen angesiedelt sind, so Audi-Werkleiter Fred Schulze. "Die neuen Elektroautos, die wir hier bauen, wie den E-Tron GT, stellen auch an den Brandschutz neue Herausforderungen. Dafür sind wir vorbereitet."" Elektroautos haben anderen Brandverlauf E-Autos stellen im Fall eines Brandes gemäss der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA), dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sowie der Beratungsstelle für Brandverhütung (BFB) keine größere Gefahr dar als konventionelle Verbrennerfahrzeuge. Jedoch sind E-Autos beim Löschen eine neue Herausforderung: wegen der versiegelten Batterie. Wesentlich für die Wärmeentwicklung bei brennenden E-Autos ist nicht die Batteriespannung, sondern deren Kapazität: Die Energiefreisetzung und die damit verbundene Wärmeentwicklung ist bei Bränden vergleichbar mit jener von Verbrennerfahrzeugen oder sogar tiefer. Auch die große Hitzeentwicklung und die zum Löschen nötigen großen Wassermengen müssen berücksichtigt werden. 1.000 Einsätze der Werkfeuerwehr in 2021 Insgesamt umfasst die Werkfeuerwehr bei Audi 110 Einsatzkräfte. An der Spitze steht der Kommandant, Günter Vogel. Er ist selbst mit seinem Einsatzfahrzeug bereits vollelektrisch unterwegs. "Wir hatten 2021 circa 1.000 Einsätze im Werk Neckarsulm und in den Böllinger Höfen. Der größte Einsatz war das Starkregenereignis im Juni. Da haben uns auch die Freiwilligen Feuerwehren unterstützt." Spinde in der neuen Feuerwache. SWR In der neuen Feuerwache sind zwei Einsatzfahrzeuge stationiert. Lob für das neue Gebäude gab es vom Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Heilbronn, dem früheren baden-württembergischen Innenminister Reinhold Gall (SPD). Im Stadt- und Landkreis Heilbronn gebe es sieben Werkfeuerwehren. Diese Zahl sei mehr als in allen umliegenden Landkreisen. "Ich lege großen Wert darauf, dass die Mitglieder der Werkfeuerwehren Mitglied der großen Feuerwehrfamilie sind. Wir betrachten sie nicht als Anhängsel, sondern als Teil unseres Bemühens, Sicherheit (...) zu gewährleisten." Bei der kleinen Einweihungsfeier stellte Audi auch den neuen Kommandanten der Audi-Werkfeuerwehr, Alexander Link, vor. Der 35-Jährige wird ab Mai die Geschäfte von Günter Vogel übernehmen, der in den Ruhestand geht. "Kommandant bei der Audi-Werkfeuerwehr ist für mich ein Traumjob." Neuer Kommandant ab Mai: Alexander Link. SWR