Bekenntnis zu Forchtenberg: Arnold Umformtechnik weiht neuen Standort ein

In Forchtenberg will Arnold Umformtechnik künftig hochpräzise Teile beispielsweise für die Autoindustrie fertigen. Mit 25 Millionen Euro Investition ein Bekenntnis zum Standort.

Der neue Produktionsstandort ist ein Bekenntnis zu Forchtenberg. Dort werden in Zukunft hochpräzise Kupfer und Aluminiumteile hergestellt, die zum Beispiel auch für die E-Mobilität gebraucht werden.

Präzisionsteile für die Autoindustrie

Mit dem neuen Gebäude in Forchtenberg soll aber nicht Schluss sein, es ist die erste von drei geplanten Ausbaustufen. Auch ein großes Grundstück gehört dem Unternehmen, denn man möchte am Standort im Hohenlohekreis weiter wachsen.

Am neuen Standort werden hochmoderne Produkte aus Aluminium und Kupfer hergestellt, die beispielsweise in Batterien als Verbindungselement oder in Steckverbindungen eingebaut werden. Bei der Produktion, so heißt es, sollen so gut wie keine Abfallprodukte entstehen - bei teuren Materialien wie Aluminium und vor allem Kupfer ein Vorteil. Und auch die CO2- Einsparungen seien groß. Fahrerlose Transportsysteme oder Roboter helfen bei der Serienproduktion und machen die Arbeitsweise effizienter. Das neue Gebäude sei die ideale Basis, um die spezifische Anforderungen zu realisieren und zu ermöglichen, erklärt der CEO der Arnold Gruppe Dirk Döllner.

Arnold ist Teil der Würth Gruppe

Seit 125 Jahren ist die zur Würth-Gruppe gehörende Firma fest in der Region Hohenlohe verwurzelt und beschäftigt rund 1.400 Mitarbeitende. Die weitere Investition in den Standortausbau von rund 25 Millionen Euro spiegelt das Wachstum wider.

Diese hochmoderne und innovative Produktionsstätte ist ein Symbol für die Zukunft dieses Unternehmens.

In Forchtenberg (Hohenlohekreis) hat das Unternehmen Arnold Umformtechnik GmbH & Co. KG einen neuen Standort eingeweiht. Weitere Ausbaustufen sind schon geplant. SWR

1898 ist das Gründungsjahr der Firma Arnold. Das Unternehmen für innovative Verbindungstechnik hat heute neben den deutschen Standorten in Forchtenberg und Dörzbach auch Standorte in den USA und China.