Der Main-Tauber-Kreis will eine Abfallvermeidungskampagne starten. Betriebe wie auch Verbraucherinnen und Verbraucher sollen zur Nutzung von Mehrwegverpackungen motiviert werden.

Schluss mit Einweg-Coffee-to-go-Bechern und -Essensboxen, so das Ziel des Main-Tauber-Kreises. Mit der Abfallvermeidungskampagne will der Landkreis Gastro-Unternehmen, die Einweglösungen anbieten, beziehungsweise unnötige Abfälle produzieren, auf mögliche Lösungsoptionen aufmerksam machen. Und auch die Bürgerschaft soll mit einer kreisweiten Werbekampagne zur Nutzung von Mehrweglösungen sensibilisiert und motiviert werden.

Mit Zwang würde man nichts erreichen. Man müsse stattdessen mit Vorteilen überzeugen, so der Landrat des Main-Tauber-Kreises, Christoph Schauder (CDU). Für die Betriebe würden sich Chancen bieten, durch Mehrwegalternativen neue Kundenstämme zu gewinnen, so Schauder weiter.

Mehrwegbehälter nutzen - kaufen oder mitbringen

Die Kreiswirtschaftsförderung will gemeinsam mit der Energieagentur Main-Tauber-Kreis und dem Abfallwirtschaftsbetrieb die kreisweite Abfallvermeidungskampagne umsetzen. Das übergeordnete Ziel sei es, dass entweder Mehrweglösungen über die gängigen Anbieter genutzt werden oder den Endverbrauchern die Möglichkeit geboten wird, eigene Behältnisse zum Befüllen mitzubringen.

Mitte Oktober gab es dazu bereits eine Informationsveranstaltung in Bad Mergentheim, bei der mehrere Mehrweganbieter - darunter "Local to go" aus Cleebronn (Kreis Heilbronn) und "Mehrwegkonzepte Service" aus Bad Mergentheim ihre Lösungen und Systeme vorgestellt haben. Ein weiterer Baustein soll eine Infopage werden, die die entsprechenden Informationen für die verschiedenen Branchen und Unternehmenszweige bereithalten soll, beispielsweise Metzgereien, Handel, Kantinen.

Hintergrund der neuen Abfallvermeidungskampagne sind Neuregelungen im Verpackungsgesetz. Ab Januar 2023 müssen bundesweit alle gastronomischen Betriebe mit einer Verkaufsfläche von über 80 Quadratmetern und mindestens fünf Beschäftigten auch eine Mehrwegverpackung anbieten, die günstiger ist, als das Einwegprodukt.

Abfallgebühren werden nicht erhöht

Die Abfallgebühren im Main-Tauber-Kreis werden nach einer Erhöhung im vergangenen Jahr nicht angehoben. Eine Neu-Kalkulation steht im kommenden Jahr an.