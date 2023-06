Die Anzeige des Ex-Bürgermeisters von Neudenau in Bezug auf das dortige Soldatengrab bleibt folgenlos. Im Vorfeld gab es Streit um eine Gedenktafel.

Im Streit um eine entfernte Gedenktafel an einem Soldatengrab in Neudenau-Herbolzheim (Kreis Heilbronn) hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Vorermittlungsverfahren, nach einer Anzeige des ehemaligen Neudenauer Bürgermeisters, Manfred Hebeiß (CDU), eingestellt. Das teilte das Regierungspräsidium Stuttgart am Donnerstag mit. Auf der Tafel war unter anderem ein Motto von Truppenbestandteilen der Wehrmacht zu lesen, das seit 2014 in der Bundeswehr verboten ist.

Vorwürfe des Ex-Bürgermeisters weiterhin unbekannt

Nach der Anzeige des Ex-Bürgermeisters gegen das Regierungspräsidium Stuttgart, war von der Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Vorermittlungsverfahren eingeleitet worden. Allerdings sei die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss gekommen, dass kein hinreichender Tatverdacht bestanden habe, sodass dieses Verfahren eingestellt wurde. Wie genau die Anzeige lautete wurde allerdings nicht mitgeteilt.

Weiterhin läuft gegen Hebeiß ein Ermittlungsverfahren. Ihm wird "Untätigkeit und Tolerierung verfassungsfeindlicher Inschriften und Aktivitäten" vorgeworfen.

Was war passiert?

Der Streit um die genannte Gedenktafel zieht sich seit Jahren. Die Tafel wurde von der "Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS" (HIAG) angebracht. Dort sollen sich auch immer wieder Neo-Nazis getroffen und Kränze niedergelegt haben. Unter anderem daran störte sich auch das Bündnis "Wehret den Anfängen", das auch zu einer Kundgebung am Grab eingeladen hatte.

Das Regierungspräsidium wurde schlussendlich eingeschaltet und entfernte die umstrittene Tafel auch, da die Stadtverwaltung diese nicht entfernen lies.