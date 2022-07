Staatsanwaltschaft Heilbronn prüft Neudenauer Zug-Crash

per Mail teilen

Nach dem Zusammenstoß eines Baustellen-Lkws mit einem Regionalzug Ende Juni in Neudenau-Herbolzheim (Kreis Heilbronn) ist nun die Staatsanwaltschaft Heilbronn mit dem Fall befasst.

Wie eine Sprecherin auf SWR-Anfrage mitteilt, werde aktuell geprüft, ob der Lkw-Fahrer möglicherweise fahrlässig einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr begangen habe. Die Ermittlungen stünden aber noch ganz am Anfang, so die Sprecherin weiter.

Glück im Unglück: keine Verletzten

Bei dem Zusammenstoß auf einem Bahnübergang war ein Sachschaden in Höhe von etwa 350.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Die rund 115 Fahrgäste mussten aus dem Zug aussteigen, sie wurden in der Ortsmitte von Herbolzheim von Einsatzkräften versorgt. Alle Beteiligten blieben nach Polizeiangaben unverletzt.

Laut Polizei war der Lkw-Fahrer wohl beim Rangieren auf die Gleise gefahren, dann hätten sich die Schranken gesenkt. Wohl aus Furcht, die Schranke abzureisen, habe der Fahrer seinen Lkw stehen gelassen. Der Regionalzug habe trotz Vollbremsung eine Kollision nicht mehr vermeiden können.