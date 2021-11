Neubau des SWR Regionalstudios Heilbronn: Für multimediale Berichterstattung der Zukunft

per Mail teilen

In Heilbronn haben die Bauarbeiten für das neue regionale Studio des Südwestrundfunks (SWR) begonnen. Entstehen wird ein modernes Studio, das der Redaktion schnelles, vernetztes und multimediales Arbeiten mit neuester Technik ermöglicht.

Bisher laufen die Erdarbeiten - Ende 2024 soll das neue SWR Studio in Heilbronn in Betrieb gehen SWR

Die Optionen einer Modernisierung waren begrenzt, das Gebäude in die Jahre gekommen: Das Shoppinghaus in der Allee im Zentrum Heilbronns bot kaum Möglichkeiten, eine Redaktion auch für die Ansprüche zukünftiger Berichterstattung zu rüsten. Dort ist der bisherige Sitz des SWR Studios Heilbronn. Von dort aus berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nunmehr seit fast 50 Jahren über die aktuellen Geschehnisse aus der Region Heilbronn-Franken. Und so war der Schritt unausweichlich, sich nach einer Standort-Alternative für das SWR Studio Heilbronn umzusehen.

Die Bagger rollen im Businesspark Schwabenhof

Gefunden wurde diese im Businesspark Schwabenhof: Dort entsteht ein Gebäude namens "vega/3", in dem sich das zukünftige Regionalstudio befinden wird. Es wird vom Bauträger Kruck + Partner gebaut und soll künftig multimedial nutzbare Flächen für Redaktion und Produktion bieten. In Kruck + Partner hat der SWR einen verlässlichen Partner zur Umsetzung des Projekts gefunden. Der Bauträger hat bereits mehrere Großprojekte in Heilbronn umgesetzt.

Die Bagger für den Bau von "vega/3" rollen bereits und der Erdaushub hat begonnen. Ein feierlicher Spatenstich wurde corona-bedingt abgesagt. Für Ende 2024 ist dann der Einzug in das 900 Quadratmeter große Studio geplant. Rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann von dort aus über die Region mit dem Stadt- und Landkreis Heilbronn, den Kreisen Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Main-Tauber berichten.

Hier entsteht das neue SWR Studio in Heilbronn SWR

Raum für umfassende multimediale Berichterstattung

Mit modernster Technik soll das neue Regionalstudio Heilbronn künftig den Raum für eine umfassende multimediale Berichterstattung bieten.

"Für das Studio Heilbronn ist das neue Domizil wegweisend für die multimediale Zukunft. Mit den neuen Räumen schaffen wir Voraussetzungen für modernes Arbeiten in allen unseren Medien. Es ist auch ein Bekenntnis des SWR zur regionalen Berichterstattung."

Über Solarstrom und Ökostrom mittels Wärmepumpe beheizt

Auch das Gebäude ist für die Zukunft gerüstet, hochmodern und technisch ausgestattet: Für ein multimediales Regionalstudio musste beispielsweise an eine spezielle Bau- und Raumakustik gedacht werden. Ein ausgeklügeltes gebäudetechnisches Versorgungskonzept soll in "vega/3" Betriebs- und Wartungskosten begrenzen: Kruck + Partner versichert einen Primärenergiebedarf, der rund 50 Prozent unter den gesetzlichen Vorgaben liegt. Das Gebäude wird über Solarstrom und Ökostrom mittels Wärmepumpe beheizt und gekühlt. Der Heilbronner Bauträger hat viel Erfahrung bei modernen nachhaltigen Bauwerken und engagiert sich seit Jahren zudem bei der Umsetzung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien.

Die Redaktion und alle Mitarbeitenden des SWR Studios Heilbronn sind mit dem Neubau dann bestens gerüstet für die Zukunft der regionalen multimedialen Berichterstattung in der Region Heilbronn-Franken.