Nach Brand in Gundelsheim-Tiefenbach: Konkrete Pläne für neues Sportheim

per Mail teilen

Bei einem Brand vor zwei Jahren ist das Sportheim der Sportfreunde Tiefenbach in Gundelsheim komplett zerstört worden. Jetzt gibt es konkrete Pläne für einen Neubau.

Das Sportheim und die Sporthalle in Gundelsheim-Tiefenbach brannten 2019 nieder (Archivbild) dpa Bildfunk Hemmann/SDMG

"Es soll richtig schön werden und wir werden es mit neuen Erinnerungen füllen", sagt Stefanie Keck vom Vorstand der Sportfreunde Tiefenbach. Mit Blick auf die Pläne zum Neubau herrsche bei den rund 450 Mitgliedern so etwas wie Aufbruchstimmung. Noch in diesem Jahr soll der Bauantrag gestellt werden. Der Spatenstich in dem kleinen Dorf, das zu Gundelsheim (Kreis Heilbronn) gehört, ist dann fürs kommende Jahr geplant.

Rund 600 Quadratmeter soll der Neubau haben. Es werde eine Bühne und ein extra Lokal für kleinere Gruppen geben, so Keck. Bislang mussten sich alle immer in der großen Halle treffen. Viel größer oder kleiner als vorher dürfen sie aus versicherungstechnischen Gründen nicht bauen.

Noch fehlen 350.000 Euro

Der Neubau wird etwa 1,6 Millionen Euro kosten. Nach Abzug der Versicherungssumme, gesammelter Spenden und eines Zuschusses der Gemeinde gibt es noch eine Finanzierungslücke von rund 350.000 Euro. Viel Geld für einen so kleinen Verein. Doch Stefanie Keck ist optimistisch, dass sie es gemeinsam schaffen werden.

"Wir denken dabei auch an unsere Kinder und die Zukunft Tiefenbachs. Hier gibt es kein Lokal mehr, wo man sich treffen könnte und anderes."

Brand 2019 zerstört Zentrum des Vereinslebens

Durch einen Kurzschluss war das alte Vereinsheim 2019 im November ausgebrannt. Eine Welle der Hilfsbereitschaft folgte, die über die schwere Zeit etwas hinweghalf, so Keck. 70 Jahre lang war es der Dreh- und Angelpunkt des Tiefenbacher Vereinslebens. Alte Fotos, Urkunden, Pokale und vieles mehr gingen für immer verloren.

Wie viele andere Vereine spürt auch Tiefenbach die Corona-Pandemie. Das kam dann auch noch dazu, sagt Keck, dass man sich erst einmal nicht treffen durfte. Als es dann wieder erlaubt war, fehlte das Vereinsheim umso mehr.