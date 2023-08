Neubau für Maßregelvollzug in Schwäbisch Hall nimmt Formen an

Der Bau des neuen Gebäudes für den Maßregelvollzug in Schwäbisch Hall geht voran. 100 Plätze soll der Neubau ab 2025 bieten. Damit das klappt, geht früh die Personalsuche los.

Der neue Maßregelvollzug in Schwäbisch Hall nimmt zunehmend Gestalt an: Im April war der Spatenstich zum Neubau. Nun sind die Erdarbeiten mittlerweile abgeschlossen. Derzeit ist der Tiefbau im Gange, bevor es dann an den Hochbau geht. Errichtet und betrieben wird der Bau vom Klinikum am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn). Am Mittwoch hat das Klinikum über den aktuellen Stand informiert. Damit der Termin auch klappt, muss Personal her. Eine weitere Herausforderung: Die Art der suchtkranken Patientinnen und Patienten, die behandelt werden, ändert sich.

Mischformen und synthetische Drogen

Den von einer Substanz abhängigen Suchtkranken, wie zum Beispiel den Alkoholiker, den gebe es eigentlich nicht mehr, sagt Matthias Michel, Ärztlicher Direktor des Klinikums am Weissenhof. Stattdessen seien es meist Mischformen aus gleich mehreren Drogen. Ein zweiter Punkt, der ihm zunehmend auffällt: Die vielen neuen Substanzen wie synthetische Drogen, die immer mehr konsumiert würden. Diese hätten besonders unangenehme Nebenwirkungen. Er erlebe viel häufiger, wie Konsumenten unter dem Einfluss psychotisch würden, das habe es früher in so einem Maße nicht gegeben.

Personalsuche wird herausfordernd

Die nächste Herausforderung: Rund 150 Stellen wird der Neubau bieten, 120 sind davon für medizinisches Personal wie Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger und therapeutisches Personal. Doch Pflegepersonal ist rar gesät. Der Neubau soll im Optimalfall eine Betreuung von eins zu eins bieten. Das heißt, auf einen Patienten kommt eine Pflegekraft. Ein solcher Pflegeschlüssel sei wichtig, denn eine Therapie würde nur mit Beziehungen funktionieren, sagt Pflegedienstleiter Marcel König.

So soll der Neubau in Schwäbisch Hall ab 2025 aussehen. Klinikum am Weissenhof

Dafür hofft Roland Kuttner, Personaldirektor im Klinikum am Weissenhof, nicht nur auf wechselnde Fachkräfte, sondern zum Beispiel auch auf Fachpersonal, das sich eigentlich schon aus dem Gesundheitswesen verabschiedet hatte, aber durch die Arbeitsbedingungen im Maßregelvollzug gelockt werden könnte. Er sei optimistisch, dass bis zum Start 2025 genug Personal gefunden wird, sagt Kuttner. Trotzdem wird betont: Der Zeitplan sei durchaus sportlich.

Platz für 100 Patientinnen und Patienten

Ab 2025 soll der Neubau Platz für 100 Personen in der Maßregelvollzugstherapie bieten. In dem neuen Gebäude sollen ausschließlich männliche Personen aufgenommen werden, deren Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gerichtlich angeordnet wurde. Zum Beispiel weil sie im Zusammenhang mit einer Suchterkrankung eine Straftat begangen haben.

Über den Neubau gab es in der Vergangenheit aber auch Diskussionen, so soll er doppelt so teuer werden wie ursprünglich geplant.