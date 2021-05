ANMOD

Das Kuchen- und Brunnenfest der Siederinnen und Sieder in Schwäbisch Hall hat eine lange Tradition. Die Festordnung von 1785 gilt auch heute noch als Grundlage für die traditionellen Feierlichkeiten an Pfingsten. Pandemiebedingt musste das Fest im letzten Jahr abgesagt werden und auch dieses Jahr wird die Tradition nur in sehr abgespeckter Form hochgehalten werden können. Jan Arnecke:

Im Jahre 1316 brannte die Haller Stadtmühle. Die Siederinnen und Sieder haben damals die Müllerfamilie gerettet und diese bedankte sich mit einem 90 Pfund schweren Kuchen. Darauf geht das traditionelle Kuchen- und Brunnenfest zurück. Für die Mitglieder des Vereins Alt Hall um den ersten Hofburschen Stefan Ebert, die das Fest normalerweise gestalten und ausrichten ist die erneute Absage ein schwerer Schlag.

Dabei hatte man sich Konzepte überlegt, um wenigstens die wichtigsten Veranstaltungen und Traditionen feiern zu können.

Die Inzidenz liegt im Kreis Schwäbisch Hall seit heute zwar unter 100, für Öffnungen müsste das aber mindestens an fünf Werktagen in Folge der Fall sein und auch dann würden die Lockerungen erst zwei Tage später gelten – für das Kuchen- und Brunnenfest zu spät. Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim ist die Entscheidung das größte Stadtfest Schwäbisch Halls erneut absagen zu müssen alles andere als leicht gefallen.

Stefan Ebert fasst zusammen, welche der Traditionen jetzt überhaupt am Wochenende stattfinden können.

Allerdings alles in abgespeckter Form. Wo sonst der Fanfarenzug den Pfingstgottesdienst begleitet, wird in diesem Jahr nur das Hofpaar mit Schriftlesungen und Fürbitten dabei sein. Und auch die Mühlenschiffchen werden jeweils nur von zwei Siederinnen oder Siedern in den Alten- und Pflegeheimen der Stadt verteilt. An einer wichtigen, aber auch in diesem Jahr etwas deprimierenden Veranstaltung kann man allerdings von zuhause aus dabei sein – nämlich beim Bittgesuch des ersten Hofburschen Stefan Ebert.

Für das kommende Jahr hofft er auf eine Normalisierung der Lage und natürlich darauf das Kuchen und Brunnenfest wieder in alt gewohnter Manier feiern zu können.