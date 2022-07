per Mail teilen

In Kupferzell (Hohenlohekreis) findet am Mittwochabend eine Informationsveranstaltung zum geplanten Netzbooster statt. Unter anderem werden Mitarbeiter der verantwortlichen TransnetBW das Projekt erklären und erste Fragen beantworten. Mit dem Netzbooster sollen Überlastungen der Strom- und Übertragungsnetze möglichst verhindert werden. Beginn in der Carl-Julius-Weber-Halle ist um 17:30 Uhr.