Viel war spekuliert worden: Tritt der Hohenloher Landrat Matthias Neth im nächsten Jahr wieder zur Wahl an? Die Antwort gab er am Montag in der Kreistagssitzung offiziell und frühzeitig bekannt.

Bei der Kreistagssitzung in Neuenstein (Hohenlohekreis) ging es am Montag vor allem um den anstehenden Haushalt, der eingebracht wurde. Dazu die Corona-Ausgaben in diesem Jahr, die sich auch noch in Zukunft bemerkbar machen werden. Nach seiner Haushaltsrede gab Landrat Matthias Neth (CDU) aber offiziell bekannt: "Ich trete wieder an."

"Hier ist unsere Wahlheimat, deshalb war für mich klar, ein Wechsel über die Landkreisgrenzen hinaus, woanders hin, kommt nicht in Betracht." Matthias Neth, Landrat Hohenlohekreis

Neth: "Hier gehöre ich her"

Dem SWR Studio Heilbronn sagte er in einem Interview: "Ich fühle mich unglaublich wohl in diesem Landkreis, wir haben viel erreicht die letzten Jahre, aber es ist auch noch viel zu tun. Und hier gehöre ich her und deshalb werde ich nächstes Jahr den Hut wieder in den Ring werfen."

Zu Gerüchten, er wolle im Landkreis Heilbronn kandidieren, sagte Neth: "Für mich ist es ganz wichtig, dort zu leben und zu arbeiten, wo man auch hingehört und es ist einfach so, dass ich auch einen engen familiären Bezug hier ins Hohenlohische habe. Wir haben in den letzten acht Jahren hier Wurzeln geschlagen und deshalb war es für meine Familie und mich vollkommen klar, wir wollen im Hohenlohekreis bleiben."

Zukunft geprägt von Corona

Damit möchte sich der Hohenloher Landrat der Zukunft stellen, die wohl stark geprägt sein wird von der Corona-Pandemie. Für entsprechende Maßnahmen hatte der Hohenlohekreis im Frühjahr bereits 2,8 Millionen Euro bereitgestellt, erinnert Landrat Matthias Neth. 2,5 Millionen Euro kommen von Land und Bund zurück, den Rest übernimmt der Landkreis. Der Haushalt für 2021 hat ein Gesamtvolumen von rund 161 Millionen Euro. Den Fraktionen ist klar, der Haushalt wird noch nicht der schwierigste, die richtigen Folgen werden der Corona-Pandemie werden erst in den Jahren danach bemerkbar sein.

Investitionen vor allem in Schulen

Trotzdem soll auch 2021 wieder investiert werden, vor allem massiv in die Schulen, sagt Landrat Matthias Neth. Und da vor allem in die Digitalisierung. Das habe man gerade in Corona-Zeiten bemerkt, so Neth, dass das wichtig sei. Erste Projekte habe man zum Glück schon zuvor angestoßen, zum Beispiel den geplanten Neubau des Landratsamtes, der im neuen Haushalt schon teilweise zu Buche schlägt. Der Haushaltsentwurf wurde am Montag eingebracht. Im Dezember sollen die Kreisräte aus Hohenlohe darüber abstimmen.