per Mail teilen

Der Landrat des Hohenlohekreises, Matthias Neth, ist der einzige Bewerber für die Landratswahl im April. Am Donnerstag hat ein Ausschuss seine Bewerbung geprüft, jetzt muss noch das Innenministerium über die Zulassung Neths entscheiden. Am 26. April will der Kreistag über die Wiederbesetzung der Stelle entscheiden.