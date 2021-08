Hunderte Impfgegner haben am Katzenbachsee im Kreis Heilbronn eine Party gefeiert. Mittendrin war neben Querdenker Bodo Schiffmann auch Sängerin Nena.

Bei einem Treffen am Wochenende am Katzenbachsee bei Pfaffenhofen (Kreis Heilbronn) haben sich mehrere hundert mutmaßliche Impfgegner versammelt. Die Party fand am Samstag (14. August) auf einem Privatgrundstück an dem See statt. Aus Videos, die im Netz kursieren, geht hervor, dass es sich dabei wahrscheinlich um eine Zusammenkunft von Impfgegnern und Querdenkern gehandelt hat. Teilweise ist auf T-Shirts der Teilnehmer zu lesen, dass diese "nicht geimpft" seien.

Der Katzenbachsee, ein beliebtes Ausflugsziel (Archivbild) SWR

Stargäste der Querdenker-Szene am Katzenbachsee

Auch Sängerin Nena war vor Ort und wurde als Stargast umjubelt, wie Videos belegen. Allerdings sei sie nicht zum Singen, sondern zum Feiern der "neuen Welt" gekommen, so der Veranstalter in einem der Videos. Neben ihr war auch der bekannte Querdenker Bodo Schiffmann, Mediziner aus Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis), der seit längerem mit Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie auffällt, dabei.

Sowohl Schiffman als auch Nena sprechen sich seit einiger Zeit gegen Corona-Maßnahmen und Schutzimpfungen aus. Zuletzt hatte ein Veranstalter eines der Konzerte von Nena vor der Zugabe abgebrochen, da die Sängerin auf der Bühne zur Missachtung der Corona-Regeln aufgerufen habe. Aus diesem Grund hatte ein weiterer Veranstalter ein Nena-Konzert komplett abgesagt.

Nena schreibt nach Party auf Facebook

Nena selbst meldete sich am Sonntag mit einem Facebook-Post zu Wort. Sie bezog sich darin zwar nicht direkt auf die Party, beteuerte aber, "keiner Ideologie" zu folgen und alles abzulehnen, "was Hass, Angst und Spaltung bringt". Sie wolle keine Menschen ausgrenzen, nur weil sie "anders denken oder fühlen".

Ihr Lieben,

ich folge keiner Ideologie und lehne alles ab, was Hass, Angst und Spaltung bringt. Ich bleibe offen für...Posted by NENA on Monday, August 16, 2021

Geheimes Treffen fällt erst vor Ort auf

Das Treffen muss wohl so geheim geplant worden sein, dass die umliegenden Gemeinden - sowohl Pfaffenhofen als auch Zaberfeld - und die Polizei erst durch Augenzeugen von der Feier erfahren haben, denen die Versammlung am Katzenbachsee ungewöhnlich vorkam. Man sei überrascht gewesen, zitiert die Heilbronner Stimme die Bürgermeisterinnen von Pfaffenhofen Carmen Kieninger und Zaberfeld Diana Kunz. Die Polizei bestätigte dem SWR, man habe die Situation beobachtet, sei aber nicht eingeschritten. Es seien keine politischen Reden gehalten worden, die Veranstaltung habe keinen Kundgebungscharakter gehabt. Nach geltendem Recht habe die Veranstaltung auf dem Privatgrundstück weder angemeldet noch genehmigt werden müssen.