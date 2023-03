Schwäbisch Haller freuen sich mit "ihrem" Oscar-Gewinner Gerd Nefzer

Einst hat Gerd Nefzer in Schwäbisch Hall eine Ausbildung zum Landwirt gemacht - nun gewann er zum zweiten Mal einen Oscar. Die Freude in der kleinen Stadt ist riesig.

Vom Landwirtschaftslehrling zum Oscar-Gewinner: Es klingt wie die typische Geschichte des amerikanischen Traums. Nur dass Gerd Nefzer kein Amerikaner ist. Er lebt im idyllischen Städtchen Schwäbisch Hall. Nach seinem Erfolg von 2018 hat Nefzer zum zweiten Mal den Oscar gewonnen, dieses Mal in der Kategorie Visuelle Effekte für den Science-Fiction-Film "Dune".

"Ich habe nie geglaubt, dass ich einen Oscar gewinne - und ich habe es geschafft. Man muss nur an das glauben, was man macht, und hart dafür arbeiten."

Nefzer freut sich auf die Heimat

Am Tag nach der Verleihung ist Nefzer noch immer "geflashed" von dem ganzen Tag in Los Angeles, sagte er im SWR-Interview. Der rote Teppich mit hunderten Fotografen sei sehr aufregend gewesen. Der Oscar-Ausflug wird jedoch kurz bleibene, schon am Dienstag will er wieder in Deutschland sein.

"[Ich freue mich jetzt] ganz ehrlich auf eine Butterbrezel und ein gutes Bier."

Gerd Nefzer hat den Oscar für seine visuellen Effekte im Film "Dune" gewonnen SWR

Fast wäre Corona dazwischengekommen

Hinter den Kulissen bei der Oscar-Verleihung erzählte er auch, wie seiner Reise nach Los Angeles zur Preisverleihung fast noch eine Corona-Infektion in die Quere gekommen wäre. Pünktlich am Tag vor dem Abflug war sein PCR-Test wieder negativ. Dabei hatte der Chef des Testzentrums nicht daran geglaubt, dass es so kommen würde, sagte Nefzer.

Schwäbisch Hall hat mitgefiebert

Ganz Schwäbisch Hall habe mitgefiebert, sagte Daniel Bullinger (FDP), Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall, dem SWR - inklusive ihm selbst. Er freue sich sehr darüber, dass Nefzer den zweiten Oscar nach Schwäbisch Hall geholt habt.

"Er steht einfach für die Kultur-Stadt Schwäbisch Hall und die Region Hohenlohe: einfach sympathisch, bodenständig und ein Weltmarktführer."

Daniel Bullinger (FDP), Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall, freut sich über den Oscar von Gerd Nefzer SWR

Von der Landwirtschaft in die Filmbranche

Bevor der Experte für visuelle Effekte die Filmbranche für sich entdeckte, machte er einst eine Ausbildung zum Landwirt. Daran erinnert sich die Landwirtin Irmgard Frank vom Schwäbisch Haller Gliemenhof: "Er war ein sehr guter Lehrling", sagte Frank dem SWR.

"Er wusste, dass er nicht so viel Hintergrundwissen wie ein Bauernsohn mitbrachte. Er war an allem total interessiert."

Frank erinnert sich, dass Nefzer anschließend auch noch Agrartechniker lernte - bevor er über seinen Schwiegervater den Weg in die Filmbranche fand. "Der Schwiegervater in spe hat ihn damals gefragt, ob er einen Transport zum Film begleiten kann. So ist er da irgendwie reingerutscht", berichtet Irmgard Frank.

Leiterin des Schwäbisch Haller Kulturbüros: "Der Knaller"

Jahre später ist aus diesem "Reinrutschen" eine Erfolgsgeschichte geworden. "Der absolute Knaller", sagte Ute-Christine Berger, Kulturbeauftragte der Stadt Schwäbisch Hall, über Nefzers zweiten Oscar.

"Schwäbisch Hall hat mitgezittert und mitgefiebert und freut sich einfach riesig. Das macht unsere kleine Stadt glücklich."

Auch Joachim Odenwälder, ein Nachbar von Nefzers Firma in Schwäbisch Hall, freut sich am Morgen nach der Oscar-Verleihung: "Heute Nacht habe ich aber nicht mitgefiebert, ich war im Bett", sagte Odenwälder dem SWR. Er kenne die ganze Firma seit vielen Jahren und habe regelmäßig Kontakt zu Nefzer.