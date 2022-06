Letzte Jahresrevision im Atomkraftwerk steht an: Heizrohre werden überprüft

In Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) startet am Samstag die letzte Jahresrevision des Atomkraftwerks. Unter anderem sollen alle 16.400 Heizrohre in den vier Dampferzeugern des Reaktors überprüft werden. An den Rohren waren erstmals 2018 Risse festgestellt worden. Der Verein "ausgestrahlt" forderte im Vorfeld der Revision, den Reaktor nicht mehr ans Netz zu lassen und spricht von einem perfiden Spiel mit dem Risiko. Das Umweltministerium in Stuttgart schrieb nach der letzten Revision, dass es in der gesamten Betriebszeit noch nie zu Rohr-Leckagen gekommen sei. Zudem sei nachgewiesen worden, dass selbst beim Auftreten eines zu unterstellenden Störfalls alle Dampferzeugerheizrohre den Belastungen standgehalten hätten.