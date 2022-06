Energiekrise: Betreiber hält am regulären Aus des AKW Neckarwestheim fest

In der Diskussion um die Laufzeiten-Verlängerung von Atomkraftwerken will die EnBW das AKW Neckarwestheim II (Kreis Heilbronn) wie geplant zum Jahresende abschalten.

Es gebe die gesetzliche Vorgabe zum Ausstieg bis zum Jahresende und daran habe sich für den Betreiber, die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), nichts geändert, sagte ein Konzernsprecher dem SWR. In der Ampelkoalition schwelt unterdessen die Diskussion weiter.

FDP und CSU wollen Atomkraftwerke vorerst am Netz lassen

Die Diskussion über einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke wird seit dem Ukraine-Krieg wieder verstärkt geführt, Grund sind die steigenden Energiepreise. Die FDP spricht sich weiter für eine Laufzeitverlängerung aus. So bringt unter anderem FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner die Diskussion immer wieder auf. Lindner spricht von einer "sehr besorgniserregenden Situation". Er erhielt zuletzt von CSU-Chef Markus Söder Zustimmung. Aus seiner Sicht sei eine solche Verlängerung "auf jeden Fall" möglich, so Bayerns Ministerpräsident am Mittwoch im Deutschlandfunk. Er sehe bei Grünen und anderen auch eine grundsätzliche Skepsis gegen die Atomkraft, schreibt die Agentur Reuters. Es gebe in Deutschland einen Gasnotstand im Winter "und wir bekommen noch eine Riesen-Stromlücke dazu, wenn wir die Kernenergie abschalten."

Grüne und SPD gegen Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich gegen eine erneute Debatte ausgesprochen. Es gebe die einheitliche Expertenmeinung, dass die Brennstäbe für die verbliebenen drei Atommeiler nur bis Ende des Jahres reichten, so Scholz. Und auch Kabinettskollege Robert Habeck (Grüne) weist eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke mit Blick auf den Beitrag der Atomenergie zur Versorgungssicherheit zurück. Eine erneute Prüfung möglicher Laufzeitverlängerungen ist demnach auch nicht geplant. Dem Umweltministerium sei dazu nichts bekannt, sagte ein Sprecher in Berlin.

Derzeit laufen in Deutschland noch die drei Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim II. Sie gehen laut Atomgesetz am 31. Dezember 2022 vom Netz.

Risse in den Rohren - Atomkraftgegner fordern sofortige Abschaltung

Atomkraftgegner fordern schon länger die sofortige Abschaltung des Atomkraftwerks Neckarwestheim. An den Rohren des Meilers II wurden in der Vergangenheit immer wieder Risse in den Oberflächen festgestellt. Laut EnBW haben die Untersuchungsergebnisse der letzten Jahre allerdings bestätigt, dass eingeleitete Maßnahmen wirksam seien und an der Dichtheit der Heizrohre kein Zweifel bestehe.

Anfang Mai lehnte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim einen Eilantrag von Atomkraftgegnern ab, die den Betrieb wegen angeblicher Gefahren durch Risse an Rohren untersagen lassen wollten. Die Voraussetzungen für eine Anordnung zur sofortigen Stilllegung des Atommeilers seien nicht erfüllt, teilte das Gericht damals mit.

Kohlekraftwerke stellen weiter auf Gas um

Im Zuge der Energiekriese stehen auch die Kohlekraftwerke im Fokus. Trotz der aktuellen Gasknappheit will der Energieversorger EnBW das Heilbronner Kohlekraftwerk aber weiter auf Gas umstellen. Der Wechsel sei nach wie vor für 2026 vorgesehen. Dazu will der Energieversorger aber von 2026 an1,5 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr aus den USA beziehen und damit von den jetzigen Bezugsquellen unabhängiger werden.