Bundestag lehnt längere AKW-Laufzeit ab

Der Bundestag hat einen Antrag der Unionsfraktion abgelehnt, der eine längere Laufzeit von Atomkraftwerken zum Ziel hatte - unter anderem von Neckarwestheim 2 im Kreis Heilbronn. Dafür hatte sich am Donnerstagabend noch einmal der energiepolitische Sprecher der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion, Raimund Haser, im SWR-Fernsehen ausgesprochen: "Ich würde die Kraftwerkskapazität, die wir dort haben, weiterhin nutzen, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht", so Haser. Die Leistung von Neckarwestheim 2 sei im Moment zwölf Prozent des gesamten Strombedarfs in Baden-Württemberg. Keine andere Quelle liefere so viel Strom. "Und am 1. Januar werfen wir den Kohleofen an und produzieren mehr CO2 in der Energie in der Stromproduktion als jemals zuvor in diesem Land", ergänzt er. Darüber müsse eine offene Diskussion geführt werden, so Haser.