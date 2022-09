Neckarsulmer Schule: Künstliche Intelligenz soll Energie sparen

Am Albert-Schweizer-Gymnasium in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) soll Künstliche Intelligenz Energie einsparen. Heizkosten sind zum Schulstart ein großes Thema.

Die Heizkostenfrage stellt auch Schulen in der Region vor Herausforderungen. Am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neckarsulm arbeitet man zusammen mit der Stadt bereits an einem neuartigen Konzept, sagt der dortige Schulleiter Marco Haaf. Zur Heizperiode sollen in allen Klassenzimmern intelligente Thermostate installiert werden, die über Künstliche Intelligenz bemerken, ob Unterricht stattfindet oder nicht. Dadurch würden nur noch die Räume geheizt werden, in denen wirklich auch Unterricht stattfinde. Davon erhofft sich Haaf eine Energieeinsparung von 25 Prozent im Winter.

Eltern besorgt

Die Gesamtelternbeiratsvorsitzende der Stadt Heilbronn Viviane Kalisch hat mit Sorge zur Kenntnis genommen, dass die Politik wegen der Heizung keine Schule geschossen werde. Für sie sei das eine Selbstverständlichkeit. Das dürfe überhaupt nicht zur Debatte stehen.

Wo leben wir, wenn das extra betont werden muss, dass die Politik keine Schulen schließen möchte wegen der hohen Energiekosten.

Sie wünscht sich Klarheit von der Politik, zum Beispiel ob Sport- und Schwimmunterricht gewährleistet bleiben.

Bildungsgewerkschaft kritisiert Sanierungsstau

Die Bildungsgewerkschaft GEW sieht Schulträger und Landesregierung in der Pflicht. Sie hätte bereits 2017 auf einen milliardenschweren Sanierungsstau (bundesweit) hingewiesen. Jana Kolberg, die Kreisvorsitzende Main-Tauber/Hohenlohe der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert deswegen dauerhaft krisenfeste Schulgebäude.