Unbekannte haben am vergangenen Wochenende eine Neckarsulmer Realschule unter Wasser gesetzt. In mehreren Räumen wurden laut Polizei Wasserhähne aufgedreht und die Abflüsse verstopft. Das Wasser lief bis in den Keller und musste von der Feuerwehr abgepumpt werden. Außerdem wurden in einem Hinterhof Pflastersteine herausgerissen. Wie hoch der Schaden genau ist, ist derzeit noch unklar. Vermutlich gelangten die Täter zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend in das Gebäude. Wie ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht nach Zeugen.