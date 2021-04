Während andernorts reihenweise Veranstaltungen abgesagt werden, will Neckarsulm trotz Corona-Pandemie am Kultursommer festhalten - mit Abständen und Kontaktnachverfolgung.

Der Neckarsulmer Kultursommer soll stattfinden. Eine zu diesem Zeitpunkt - der Kreis Heilbronn hat immerhin die höchste Inzidenz im Land - ungewöhnlich offensive Mitteilung. Doch die Stadt ist von ihrem Konzept überzeugt. Am Donnerstag hat sie es online vorgestellt und greift auf Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr zurück: Die Events sollen wieder auf dem abgegrenzten Veranstaltungsgelände "Am Schweinshag" stattfinden.

Abstände und Kontaktverfolgung

Da in diesem Rahmen auch im vergangenen Sommer Veranstaltungen möglich waren, geht Neckarsulms Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) davon aus, dass auch in diesem Jahr ein Kultursommer stattfinden kann. Das Sicherheitskonzept sieht eine Online-Buchung vor, die schon beim Kauf den Abstand zum nächsten freien Sitzplatz berücksichtigt. Die Kontaktverfolgung soll entweder über eine App oder direkt über die Buchung erfolgen. Zugutekommen soll die Veranstaltungsreihe den Kulturvereinen, denen wegen der Pandemie viele Einnahmen entgangen sind.

Andernorts werden Veranstaltungen abgesagt

Während die Neckarsulmer an ihrem Kultursommer festhalten, werden andernorts weiter bereits Veranstaltungen für den Sommer abgesagt. Das neueste "Opfer": Die Jubiläumsveranstaltung des Tourismusverbands "Liebliches Taubertal", der in diesem Jahr 70 Jahre alt wird. Davon betroffen sind auch der autofreie Sonntag am 1. August, eine Radsternfahrt, eine Oldtimerausfahrt sowie Konzerte. Die Begründung: Weil die Zahl der Corona-Infektionen bis dahin noch zu hoch sein dürfte und für die Planung die Zeit zu knapp würde. Der Verband geht nach eigener Angabe davon aus, dass frühestens im Herbst überhaupt Veranstaltungen in diesem Rahmen möglich sind.