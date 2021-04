Mit einer neuen Gutscheinaktion will die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) den Einzelhandel stärken. Der Gewerbeverein soll dafür 27.500 Euro bekommen. Die Kunden können einen Gutschein über einen Betrag X kaufen. Und dazu kommt noch ein städtischer Zuschuss als Guthaben oben drauf. Die Stadtverwaltung erhofft sich davon 125.000 Euro Umsatz für den Einzelhandel, fünf Mal so viel, wie sie als Wirtschaftshilfe investiert hat. Ähnliche Aktionen gab es bereits in anderen Städten in der Region Heilbronn-Franken.