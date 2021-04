Neckarsulm und Künzelsau appellieren an Lucha

Öffnungsperspektiven gefordert Neckarsulm und Künzelsau appellieren an Lucha

Die Städte Neckarsulm und Künzelsau fordern in einem gemeinsamen Appell an Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) Öffnungsperspektiven für Gewerbetreibende in den Innenstädten.