Neckarsulm sucht neues Konzept für B27-Anbindung

Die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sucht nach einem neuen Konzept, um die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten. Ein neuer Anschluss an die Durchgangsstraße B27 war nach 20 Jahren Planung gekippt worden. Er sei zu teuer und passe nicht in die Zeit, lauten die Argumente. Doch wie der Verkehr stattdessen gelenkt werden soll, ist bisher unklar. Gespräche über Alternativen haben begonnen, meldet die Stadtverwaltung. Ob es eine Umleitungsstrecke für Lastwagen, einen B27-Trog oder Tunnel gibt, ist offen. Hier seien Bund und Regierungspräsidium am Zug. Bis Jahresende soll eine Machbarkeitsstudie vorliegen, die Bund und Land anschließend bewerten wollen. Schon im November wolle Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) nach Neckarsulm kommen, um die Verkehrsprobleme zu erörtern.