Unbekannte Täter hatten am Sonntagmorgen Gegenstände auf die B27 in Neckarsulm geworfen. Die Polizei sucht Zeugen. Vorfälle wie diese sind selten, sagt die Polizei.

Die Polizei sucht weiter Zeugen, nachdem Unbekannte Gegenstände auf die B27 in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) geworfen haben. Die Tatzeit war am vergangenen Sonntagmorgen zwischen 4:30 Uhr und 5:30. Es landeten neben Steinen auch Verkehrsschilder und Warnbaken auf fahrenden Autos. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn ermittelt nach der Tat in Neckarsulm wegen eines versuchten Tötungsdelikts und wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Polizei: eher Einzelfälle

Zum Glück handelt es sich dabei laut Polizei um einen Einzelfall. Ähnliche Vorfälle seien selten. Im Bereich des Heilbronner Polizeipräsidiums seien in diesem Jahr nur zwei weitere Fälle bekannt. Bei einem konnten in Künzelsau (Hohenlohekreis) Kinder ermittelt werden, die Steine auf Autos geworfen haben sollen.