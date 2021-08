per Mail teilen

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wird die Südtangente/Wilhelm-Herz-Straße im Bereich der Autobahnunterführung am Freitagabend voll gesperrt. Dort wird die Nordseite der ehemaligen A6-Brücke über der Landesstraße abgebrochen, so die Projektgesellschaft ViA6West. Die Vollsperrung beginnt gegen 20 Uhr und dauert voraussichtlich bis kommenden Dienstag 5 Uhr. Betroffen von der Sperrung ist auch der Fuß- und Radweg. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Arbeiten sind Teil des sechsspurigen Ausbaus der A6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz.