Hoffnung für AQUAtoll? Schwarz-Gruppe will Betrieb unterstützen

Endgültige Entscheidung fällt am Donnerstag

Seit dem 16. Mai ist das Freizeitbad AQUAtoll in Neckarsulm in einem "Dornröschenschlaf". Jetzt deutet sich Unterstützung an.

In Neckarsulm (Heilbronn) ist die Zukunft des maroden Freizeitbades AQUAtoll weiter offen. Im Falle eines Weiterbetriebs könnten sich die Schwarz-Gruppe, Lidl und Kaufland, eine finanzielle Unterstützung vorstellen, so Oberbürgermeister Steffen Hertwig. "Die Schwarz-Gruppe ist grundsätzlich dem AQUAtoll positiv gestimmt. Und auf meine Nachfrage, ob man sich eine gewisse finanzielle Unterstützung vorstellen könne, ist das auch zugesagt worden." SWR Aquatoll-Entscheidung am Donnerstag im Gemeinderat Vier Investoren-Vorschläge liegen der Stadt vor. Am Donnerstag wird der Gemeinderat darüber entscheiden, ob ein Vorschlag den Anforderungen der Stadt genügt und ob damit weiter verfahren werden soll. Sollte der Gemeinderat allen Vorschlägen eine Absage erteilen, wäre dass das endgültige Ende des Bades, so Hertwig. Im Mai wurde das AQUAtoll mit Beginn der Neckarsulmer Freibadsaison in einen sogenannten "Dornröschenschlaf", einen vorläufigen Ruhezustand, versetzt.