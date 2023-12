Neckarsulmer OB: "Der Fachkräftemangel in der Verwaltung ist eine Herausforderung"

Ein Bürgerpark auf dem Aquatoll-Gelände und neue Bildungsprojekte: Der Neckarsulmer Oberbürgermeister nennt einige Projekte und Herausforderungen, die die Stadt beschäftigen.

Der Fachkräftemangel ist längst auch in den Rathäusern angekommen, so auch in der Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Für den Neckarsulmer Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) stellt der Mangel an qualifiziertem Personal eine "ganz wichtige Herausforderung" dar. Bund und Land würden den Städten und Gemeinden immer neue Aufgaben übertragen, das führe auch zu einem steigenden Personalbedarf. Im Bereich der Kitas geht die Stadt jetzt aber ganz neue Wege. Gemeinsam mit dem Kolping-Bildungswerk konnten 15 spanische Fachkräfte rekrutiert werden. "Fünf sind bei uns schon in Neckarsulm angekommen. Wir hoffen, dass das natürlich auch so weitergeht", so Hertwig.

Es fällt uns immer schwerer, geeignete und qualifizierte Mitarbeiter zu finden.

Wärmenetze ohne Öl und Gas

Als eine echte "Mammutaufgabe" sieht Hertwig die Kommunale Wärmeplanung. Per Gesetz schreibe das Land allen großen Kreisstädten vor, die Wärmenetze bis 2040 vollständig ohne Öl und Gas zu betreiben. Erlaubt sind dann nur noch erneuerbare Energien.

Das ist eine riesige Aufgabe, vor der alle Kommunen stehen. Ohne massive finanzielle Unterstützung auch durch den Bund ist das nicht leistbar.

Neue Schule

Ganz wichtig sind für den OB auch weiterhin die Investitionen in Bildung. Einen "Meilenstein" könne die Stadt 2024 mit der Einweihung der neuen Franz-Binder-Verbundschule feiern. Auch ein großer Tag der offenen Tür für die Bevölkerung sei bereits in Planung. Auch die neue dreiteilige Sulmhalle werde in diesem Zug eröffnet. Außerdem werde die Sanierung der "guten Stube" Ballei beginnen.

Bürgerpark auf Aquatoll-Gelände

Für Steffen Hertwig gibt es nicht das eine große Zukunftsthema. Es gebe mehrere Themen für die Stadt, so etwa auch den Klimaschutz. Für die Neckarsulmerinnen und Neckarsulmer gebe es einige Projekte, die erlebbar seien. Der Stadtpark wird erweitert, auf dem Aquatoll-Gelände soll ein Bürgerpark entstehen. Wie dieser genau aussehe, stehe noch nicht fest.

Ich stelle mir da etwas Schönes und Erlebbares für alle Generationen vor.

Zudem wird laut dem OB die Neckarsulmer Innenstadt aufgewertet. Dort sind neue "Stadtmöbel" geplant. "Das wird den Menschen gefallen, da bin ich ganz sicher."