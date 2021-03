Ab März werden die Kita-Gebühren in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) um knapp zwei Prozent erhöht. Das hatte der Gemeinderat Ende Januar beschlossen. Damit folgte das Gremium dem Grundsatzbeschluss, die Gebühren bis zum Kita-Jahr 22/23 stufenweise an den Landesrichtsatz anzupassen. Trotz der Gebührenerhöhung in Neckarsulm decken die Elternbeiträge nur rund acht Prozent der Kosten ab, damit bleibt der Stadt allein in diesem Jahr ein Defizit von 14,3 Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung.