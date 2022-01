Die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) steht mit einer Einpendlerquote von 85,6 Prozent an der Spitze der 20 größten Arbeitsmarktzentren im Südwesten. Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Weniger als 15 Prozent der in Neckarsulm Beschäftigten wohnen auch in der Stadt. Landesweit pendelten im Jahr 2020 von knapp sechs Millionen Erwerbstätigen fast 3,7 Millionen aus ihrem Wohnort zur Arbeit.