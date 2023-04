Neckarsulmer Handballerinnnen droht der Abstieg

per Mail teilen

Das war so nicht zu erwarten. Vor dem Spiel am Samstag gegen Blomberg-Lippe stehen die Neckarsulmer Bundesligahandballerinnen auf dem vorletzten Platz. Die Abstiegsangst wächst.

Die Bundesliga-Handballerinnen der Sport-Union Neckarsulm (Kreis Heilbronn) spielen am Samstag daheim gegen Blomberg-Lippe (Kreis Lippe). Aktuell sind die Neckarsulmerinnen auf dem vorletzten Platz in der Tabelle. Bleiben sie bis zum Schluss auf diesem Rang, müssen die Frauen in die Relegation.

Keine Frage der Qualität

Dass sie dort dann den Klassenerhalt schaffen, darauf wollen sie sich lieber nicht verlassen. Wie der Vorstandsvorsitzende Rolf Härdtner dem SWR sagte, sei die aktuelle Lage keine Frage der fehlenden Qualität, die Mannschaft müsse nur den Kopf frei kriegen.

Die Konstellation ist am 20. Spieltag alles andere als günstig für Neckarsulm. Hauptkonkurrent Halle-Neustadt spielt ausgerechnet gegen den Tabellenletzten Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) und hat damit vermeintlich einen leichteren Gegner. Gewinnt Halle und Neckarsulm verliert, dann rückt der Abstieg für die Sport-Union deutlich näher.