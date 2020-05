Die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat wegen der Corona-Pandemie Einnahmenverluste in Höhe von fast 17 Millionen Euro. Hauptgrund sind sinkende Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Zurückgehende Einnahmen, dafür aber zusätzliche Ausgaben - die Corona-Krise hat ein tiefes Loch in die Neckarsulmer Stadtkasse geschlagen: insgesamt ein Minus von 16,6 Millionen Euro, hieß es am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung. Vor allem aus der Gewerbesteuer fehlen Einnahmen - gut elf Millionen Euro. Auch Einkommens- und Umsatzsteuer sind massiv eingebrochen. Bei der Verabschiedung des Haushalts ging die Stadt noch von einem Plus aus, jetzt wird ein Minus von über zwei Millionen Euro erwartet. Eine Haushaltssperre wolle die Stadtverwaltung zwar nicht erlassen, es sei aber ein Sparpaket erforderlich, das noch vor der Sommerpause verabschiedet werde.